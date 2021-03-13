В Украине с 1 апреля повысят пенсионный возраст для части граждан

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“С 1 апреля 2021 пенсионный возраст для женщин будет повышен до 60 лет. Так, в 2020 году женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, смогут выйти на пенсию по достижении возраста 59 лет и 6 месяцев. А женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года, могут получить пенсию по возрасту только после достижения 60 лет — в 2021 году ”, - говорится в сообщении.

Сообщается, что страховой стаж необходимый для назначения пенсии по возрасту также постепенно увеличивается, и составляет в 2020 году — 27 лет, в 2021 году — 28 лет. Ежегодно требования относительно страхового стажа расти на один год и в 2028 году составит 35 лет.

Также объясняется, что чтобы получать пенсию в размере не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, недостаточно только достичь пенсионного возраста и иметь необходимые 27 лет страхового стажа в 2020 году.

Только при наличии у женщин страхового стажа 30 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, определенного законом.

Добавим, что нововведение предусмотрено законом о повышении пенсионного возраста для женщин с 55 до 60 лет, принятым еще в 2011 году. Так, согласно которому ежегодно пенсионный возраст для женщин увеличивался на полгода. В 2021 году состоится последний этап такого повышения.

Дополнение

с 1 марта в Украине началась индексация пенсий. Увеличение выплат составит 11% , или в среднем 300 грн. Повышение пенсий касается более чем 8 млн наших пенсионеров.

Пенсионный фонд уже с начала этого года “дотационный”. Как исследовали аналитики, ПФУ уже в январе недосчитался поступлений от ЕСВ, поэтому был вынужден снова брать ссуды у Госказначейства для финансирования незапланированного дефицита, и больше, чем может вернуть. Так, в первом месяце года ПФ не вернул Госказначейству 3 млрд грн займа.

Финансовая самодостаточность Пенсионного фонда в 2021 году, указывают аналитики, будет зависеть от качества его бюджета. И от того, когда будет принято решение об очередной индексации пенсий в 2021 году. Чем раньше произойдет индексация, тем больше, как отмечается, будут риски роста “дыры” в бюджете Фонда.

Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда 17 февраля . Из госбюджета в ПФУ предусмотрено направление 195, 3 млрд грн.

К слову, в проекте бюджета на 2020 год правительство планировало потратить на покрытие дефицита Пенсионного фонда и выплату пенсий меньше — 172,57 миллиарда гривен. Однако, в 2020 году на фоне начала пандемии в бюджет вносились изменения, и эти расходы составили 202,28 млрд грн.

И даже при таких цифрах дефицит Пенсионного фонда в прошлом году достиг 13 млрд грн.

Добавим, при этом в Украине почти 60% пенсионеров получают пенсию до трех тысяч гривен.