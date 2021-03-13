В Україні з 1 квітня підвищать пенсійний вік для частини громадян

Цитата

“З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок буде підвищено до 60 років. Так, у 2020 році жінки, які народилися у період з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, зможуть вийти на пенсію після досягнення віку 59 років і 6 місяців. А жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, можуть отримати пенсію за віком лише після досягнення 60 років — у 2021 році”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що страховий стаж необхідний для призначення пенсії за віком також поступово збільшується, та становить у 2020 році — 27 років, у 2021 році — 28 років. Щорічно вимоги щодо страхового стажу зростатимуть на один рік та у 2028 році складе 35 років.

Також пояснюється, що щоб отримувати пенсію в розмірі не меншому за прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, недостатньо лише досягти пенсійного віку та мати необхідних 27 років страхового стажу у 2020 році.

Тільки при наявності у жінок страхового стажу 30 років, мінімальний розмір пенсії за віком встановлюється в розмірі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, визначеного законом.

Додамо, що нововведення передбачене законом про підвищення пенсійного віку для жінок із 55 до 60 років, прийнятим ще у 2011 році. Так, згідно з яким щороку пенсійний вік для жінок збільшувався на пів року. У 2021 році відбудеться останній етап такого підвищення.

Доповнення

з 1 березня в Україні розпочалася індексація пенсій. Збільшення виплат складе 11%, або в середньому 300 грн. Підвищення пенсій стосується більш ніж 8 млн наших пенсіонерів.

Пенсійний фонд вже з початку цього року “дотаційний”. Як дослідили аналітики, ПФУ вже у січні недорахувався надходжень від ЄСВ, тому був змушений знову брати позички в Держказначейства для фінансування незапланованого дефіциту, і більше, аніж може повернути. Так, у першому місяці року ПФ не повернув Держказначейству 3 млрд грн позики.

Фінансова самодостатність Пенсійного фонду в 2021 році, вказують аналітики, залежатиме від якості його бюджету. Та від того, коли буде ухвалено рішення про чергову індексацію пенсій у 2021 році. Чим раніше відбудеться індексація, тим більшими, як зауважується, будуть ризики зростання “діри” в бюджеті Фонду.

Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду 17 лютого. З держбюджету до ПФУ передбачено спрямування 195,3 млрд грн.

До слова, у проекті бюджету на 2020 рік уряд планував витратити на покриття дефіциту Пенсійного фонду і виплату пенсій менше — 172,57 мільярда гривень. Однак, у 2020 році на тлі початку пандемії до бюджету вносилися зміни, і ці видатки сягнули 202,28 млрд грн.

І навіть при таких цифрах дефіцит Пенсійного фонду торік сягнув 13 млрд грн.

Додамо, при цьому в Україні майже 60% пенсіонерів отримують пенсію до трьох тисяч гривень.