В Украине уже 4,57 млн случаев COVID-19, за сутки - 29 724

"За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.

Также за прошедшие сутки:



госпитализировано - 1 889 человек;



летальных случаев - 305;



выздоровело - 23 235 человек.



За все время пандемии в Украине:



заболели - 4 572 417 человек;



выздоровело - 3 811 630 человек;



летальных случаев - 103 255;



проведено ПЦР-тестирования - 19 113 493.



Детали

Из заболевших за минувшие сутки: детей - 2 393, медработников - 884.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированное в городе Киев (4584), Одесской (3315), Днепропетровской (2446), Донецкой (1458) и Полтавской (1375) областях.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.

Дополнение

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешено только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.

С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.

20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.

С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область. С 11 февраля Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области также перешли в "красную" зону.