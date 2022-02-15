В Украине уже 4,57 млн случаев COVID-19, за сутки - 29 724
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,57 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки 14 февраля - почти 30 тысяч, рост на 75% против показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
"За сутки 14 февраля в Украине зафиксировано 29 724 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.
Также за прошедшие сутки:
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- госпитализировано - 1 889 человек;
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- летальных случаев - 305;
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- выздоровело - 23 235 человек.
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За все время пандемии в Украине:
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- заболели - 4 572 417 человек;
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- выздоровело - 3 811 630 человек;
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- летальных случаев - 103 255;
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- проведено ПЦР-тестирования - 19 113 493.
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Детали
Из заболевших за минувшие сутки: детей - 2 393, медработников - 884.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированное в городе Киев (4584), Одесской (3315), Днепропетровской (2446), Донецкой (1458) и Полтавской (1375) областях.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 18-м месте по распространению и на 16-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
С 6 декабря вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление ограничений в “желтых” зонах. Так, посещение массовых мероприятий, работа кинотеатров, театров, заведений общественного питания и спортзалов разрешено только при наличии в 100% коллективов и посетителей по крайней мере одной дозы прививки, отрицательного теста или сертификата о выздоровлении.
С 30 декабря все области были в "желтой" зоне.
20 января Министерство здравоохранения констатировало новую вспышку с эпицентром на западе Украины.
С 24 января Ивано-Франковская область перешла в "красную" зону. С 27 января к ней присоединилась Ровенская область. С 11 февраля Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области также перешли в "красную" зону.