В Украине уже 3,87 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 915

КИЕВ. 24 января. УНН. В Украине зафиксировано уже 3,87 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 23 января, - почти 13 тысяч, меньше, чем накануне, однако традиционное снижение показателя на выходных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.