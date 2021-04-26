В Украине уже 2,03 млн случаев COVID-19, за сутки - 5062
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,03 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 25 апреля, - 5 тысяч, традиционное уменьшение случаев на выходных. Выздоровевших за сутки больше, чем заболевших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса на электронной карте, созданной Главным ситуационным центром Украины в Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Детали
Так, из 2 030 333 больных COVID-19 в Украине за последние сутки обнаружили 5062 инфицированных, что меньше, чем сутками ранее.
Вследствие болезни в целом в стране на сегодня умерли 42 518 человек, из них за сутки - 195.
Выздоровели от болезни уже 1 579 438 человек, из них за сутки - 6910.
Активных больных на сегодня 408 377 человек, уменьшение количества за сутки на 2043.
Регионы-лидеры по суточному приросту случаев COVID-19: Днепропетровская область (676), Одесская область (397), Николаевская область (375).
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 16-м месте по распространению и на 18-м - по количеству смертей от COVID-19.
Дополнение
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы "сбить" волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского "локдауна" удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила "оранжевой" зоны.
С 24 февраля Украина снова возвратилась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 июня.
В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".
Ранее Премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в "красной" зоне.
19 марта анонсировалось, что СНБО в ближайшее время соберется относительно локдауна в Украине.