В Украине установили первый памятный знак теробороне
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. В Ирпене в Киевской области установили первый в Украине памятный знак территориальной обороне. Об этом в Facebook сообщил Генштаб ВСУ, информирует УНН.
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"В честь воинов-добровольцев, которые первыми стали на оборону города Ирпень и сделали все, чтобы выгнать врага из севера Киевской области – городские власти установили первый в Украине памятный знак силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.
Напомним
11 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.