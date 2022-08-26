В Украине установили первый памятный знак теробороне

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"В честь воинов-добровольцев, которые первыми стали на оборону города Ирпень и сделали все, чтобы выгнать врага из севера Киевской области – городские власти установили первый в Украине памятный знак силам территориальной обороны Вооруженных сил Украины", – говорится в сообщении.

Напомним

11 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении возможности территориальной обороне выполнять задачи в районах ведения боевых действий.