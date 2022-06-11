Теробороні дозволили виконувати завдання у районі бойових дій: Зеленський підписав закон

Деталі

Документом вносяться зміни до деяких положень Закону України “Про основи національного спротивуˮ.

- зміни до пункту першого частини третьої статті третьої, в якій законопроектом пропонується виключити обмеження виконання завдань територіальною обороною саме до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з

відсічі збройної агресії проти України.

- зміни в частину першу статті 20 Закону України “Про основи національного спротивуˮ, в якій наразі закріплена можливість виконання завдань територіальної оборони виключно поза районами ведення воєнних (бойових) дій. Документ передбачає надання можливості здійснювати виконання завдань територіальної оборони на всій території України включно з районами ведення воєнних (бойових) дій.

Додамо

Як зазначено на сайті ВР, Зеленський підписав закон 10 червня.