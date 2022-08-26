В Україні встановили перший пам'ятний знак теробороні

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"На честь воїнів-добровольців, які першими стали на оборону міста Ірпінь і зробили усе, аби вигнати ворога з півночі Київщини – міська влада встановила перший в Україні пам’ятний знак силам територіальної оборони Збройних сил України", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

11 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання можливості територіальній обороні виконувати завдання в районах ведення бойових дій.