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"Детская камера" в Херсоне: омбудсмен рассказал, в каких условиях рашисты удерживали украинских подростков

"Детская камера" в Херсоне: омбудсмен рассказал, в каких условиях рашисты удерживали украинских подростков

Киев • УНН

 • 839519 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. В деоккупированном Херсоне в одном из обнаруженных застенков нашли отдельную комнату, где содержались несовершеннолетние лица. Об этом на брифинге сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Цитата

«Мы впервые зафиксировали факт пытки детей», – заявил омбудсмен, отметив, что аппарат уполномоченного обнаружил отдельную камеру, где содержали несовершеннолетних лиц.

«По свидетельствам содержавшихся там людей в этой комнате находились украинские дети. Сами оккупанты называли это «детской камерой», – сказал Лубинец.

«Люди рассказывают, что некоторые парни выглядели примерно на лет 14», – заявил Дмитрий Лубинец.

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Добавим

Как рассказал омбудсмен, это помещение, как и другие, было сырым и не имело надлежащих условий содержания: «Единственное что – они (российские военные - ред.) там бросили три каремата, очень тонкие, и назвали это «улучшенными условиями» для детей».

По его словам, офис омбудсмена установил, что военные давали детям воду через день и практически не кормили. Также, по словам Лубинца, в отношении детей применяли психологическое давление. В частности, детям рассказывали, что их родители якобы отказались от них.

«Одного из мальчиков, ему 14 лет, забрали только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику, – сообщил омбудсмен. – После этого его задержали и удерживали там с применением пыток».

В целом, по информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на деоккупированной части Херсонщины обнаружено 10 застенков. Из них четыре – в самом Херсоне.

Дополнение

С начала полномасштабного вторжения погибло, по данным полиции, уже более 9400 мирных жителей, около 6800 – получили ранения.

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