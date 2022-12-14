"Детская камера" в Херсоне: омбудсмен рассказал, в каких условиях рашисты удерживали украинских подростков
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В деоккупированном Херсоне в одном из обнаруженных застенков нашли отдельную комнату, где содержались несовершеннолетние лица. Об этом на брифинге сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
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«Мы впервые зафиксировали факт пытки детей», – заявил омбудсмен, отметив, что аппарат уполномоченного обнаружил отдельную камеру, где содержали несовершеннолетних лиц.
«По свидетельствам содержавшихся там людей в этой комнате находились украинские дети. Сами оккупанты называли это «детской камерой», – сказал Лубинец.
«Люди рассказывают, что некоторые парни выглядели примерно на лет 14», – заявил Дмитрий Лубинец.
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Добавим
Как рассказал омбудсмен, это помещение, как и другие, было сырым и не имело надлежащих условий содержания: «Единственное что – они (российские военные - ред.) там бросили три каремата, очень тонкие, и назвали это «улучшенными условиями» для детей».
По его словам, офис омбудсмена установил, что военные давали детям воду через день и практически не кормили. Также, по словам Лубинца, в отношении детей применяли психологическое давление. В частности, детям рассказывали, что их родители якобы отказались от них.
«Одного из мальчиков, ему 14 лет, забрали только за то, что он сфотографировал разбитую российскую технику, – сообщил омбудсмен. – После этого его задержали и удерживали там с применением пыток».
В целом, по информации уполномоченного Верховной Рады по правам человека, на деоккупированной части Херсонщины обнаружено 10 застенков. Из них четыре – в самом Херсоне.
Дополнение
С начала полномасштабного вторжения погибло, по данным полиции, уже более 9400 мирных жителей, около 6800 – получили ранения.