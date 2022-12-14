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"Дитяча камера" у Херсоні: омбудсмен розповів, в яких умовах рашисти утримували українських підлітків

"Дитяча камера" у Херсоні: омбудсмен розповів, в яких умовах рашисти утримували українських підлітків

Київ • УНН

 • 839521 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. У деокупованому Херсоні в одній із виявлених катівень знайшли окрему кімнату, де утримували неповнолітніх осіб. Про це на брифінгу повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.

Цитата

«Ми вперше зафіксували факт катування дітей», – заявив омбудсмен, зазначивши, що апарат уповноваженого виявив окрему камеру, де утримували неповнолітніх осіб.

«За свідченнями людей, яких утримували там, в цій кімнаті перебували українські діти. Самі окупанти називали це «дитячою камерою», – сказав Лубінець.

«Люди розповідають, що деякі хлопці виглядали приблизно на років 14», – заявив Дмитро Лубінець.

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Додамо

Як розповів омбудсмен, це приміщення, як і інші, було сирим та не мало належних умов тримання: «Єдине що – вони (російські військові – ред.) там кинули три каремати, дуже тонкі, і назвали це «покращеними умовами» для дітей».

З його слів, офіс омбудсмена встановив, що військові давали дітям воду через день та практично не годували. Також, зі слів Лубінця, щодо дітей застосовували психологічний тиск. Зокрема, дітям розповідали, що їхні батьки нібито від них відмовилися.

«Одного з хлопчиків, йому 14 років, забрали тільки за те, що він сфотографував розбиту російську техніку, – повідомив омбудсмен. – Після цього його затримали і утримували там із застосуванням тортур».

Загалом, за інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини, на деокупованій частині Херсонщини виявлено 10 катівень. З них чотири – у самому Херсоні.

Доповнення

З початку повномасштабного вторгнення загинуло, за даними поліції, вже понад 9400 мирних жителів, близько 6800 - дістали поранення.

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