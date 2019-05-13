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В Украине упало производство автотранспорта

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КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала года в Украине было произведено 1880 единиц автотранспортных средств, что на 31,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ассоциацию автопроизводителей "Укравтопром".

"Всего с начала года в Украине было произведено 1880 ед. автотранспортных средств, или на 31,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

Так, согласно данным, было изготовлено:

  • легковых автомобилей - 1587 шт. (-33,4%);
  • коммерческих - 15 шт. (-85,1%);
  • автобусов - 278 шт. (+ 9%).

По предварительным данным "Укравтопрома", количество выпущенных украинскими заводами автотранспортных средств в марте составила 139 единиц.

"Таким образом, от своего апрельского результата годичной давности украинский автопром отстал почти на 80 процентов", - отметили в ассоциации.

Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем на 87% относительно апреля 2018 года - 79 шт.

"А все статистика по легковым автомобилям вновь была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии "Еврокар", - добавили в "Укравтопроме".

Производство грузовых автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) в апреле составило 1 авто, что на 83% меньше чем годом ранее, отметили в ассоциации. В то же время, автобусное производство увеличилось на 5 шт. - до 59 ед.

Напомним, в феврале украинский автопром снова ушел в минус: украинские заводы автотранспортных средств выпустили 314 автомобилей.

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