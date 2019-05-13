В Украине упало производство автотранспорта

КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала года в Украине было произведено 1880 единиц автотранспортных средств, что на 31,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ассоциацию автопроизводителей "Укравтопром".