В Украине упало производство автотранспорта
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. С начала года в Украине было произведено 1880 единиц автотранспортных средств, что на 31,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ассоциацию автопроизводителей "Укравтопром".
"Всего с начала года в Украине было произведено 1880 ед. автотранспортных средств, или на 31,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.
Так, согласно данным, было изготовлено:
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- легковых автомобилей - 1587 шт. (-33,4%);
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- коммерческих - 15 шт. (-85,1%);
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- автобусов - 278 шт. (+ 9%).
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По предварительным данным "Укравтопрома", количество выпущенных украинскими заводами автотранспортных средств в марте составила 139 единиц.
"Таким образом, от своего апрельского результата годичной давности украинский автопром отстал почти на 80 процентов", - отметили в ассоциации.
Легковое подразделение национального автопрома закончило месяц падением более чем на 87% относительно апреля 2018 года - 79 шт.
"А все статистика по легковым автомобилям вновь была сформирована только крупноузловой сборкой на закарпатском предприятии "Еврокар", - добавили в "Укравтопроме".
Производство грузовых автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) в апреле составило 1 авто, что на 83% меньше чем годом ранее, отметили в ассоциации. В то же время, автобусное производство увеличилось на 5 шт. - до 59 ед.
Напомним, в феврале украинский автопром снова ушел в минус: украинские заводы автотранспортных средств выпустили 314 автомобилей.