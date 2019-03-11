Минулого місяця український автопром знову пішов у мінус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Минулого місяця українські заводи автотранспортних засобів випустили 314 автомобілів. Про це УНН повідомляє з посилання на прес-службу “Укравтопрому”.
"Кількість випущених українськими заводами автотранспортних засобів в лютому обмежилася 314 одиницями.Таким чином, від свого лютневого результату річної давності український автопром відстав на 56 відсотків”, — йдеться у повідомленні.
Національний автопром закінчив місяць падінням більш ніж в 2,5 рази, порівняно з лютим 2018 року, у легковому підрозділі.
“Лютневе виробництво вантажних автомобілів (без урахування "АвтоКрАЗу", який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) склало всього 5 одиниць, що в 7 разів менше ніж роком раніше”, — додали в українському автопромі.
Автобусне виробництво скоротилося на 11%, до 71 шт.
Легкових автомобілів — 1066 шт. (-2%);
Комерційних — 10 шт. (-85%);
Автобусів — 131 шт. (-6%).
Всього з початку року в Україні було виготовлено 1207 одиниці автотранспортних засобів або на 7% менше, ніж за перші два місяці минулого року
Нагадаємо, обсяг випуску автотранспорту в Україні за минулий рік скоротився у порівнянні з 2017 роком.