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В прошлом месяце украинский автопром снова ушел в минус

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. В прошлом месяце украинские заводы автотранспортных средств выпустили 314 автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома".

"Количество выпущенных украинскими заводами автотранспортных средств в феврале ограничилась 314 одиницями.Таким образом, от своего февральского результата годичной давности Украинский автопром отстал на 56 процентов", - говорится в сообщении.

Национальный автопром закончил месяц падением более чем в 2,5 раза по сравнению с февралем 2018 года, в легковом подразделении.

"Февральское производство грузовых автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 5 единиц, в 7 раз меньше, чем годом ранее", - добавили в украинском автопроме.

Автобусное производство сократилось на 11%, до 71 шт.

Легковых автомобилей - 1066 шт. (-2%)

Коммерческих - 10 шт. (-85%);

Автобусов - 131 шт. (-6%).

Всего с начала года в Украине было произведено 1207 единиц автотранспортных средств или на 7% меньше, чем за первые два месяца прошлого года

Напомним, объем выпуска автотранспорта в Украине за прошлый год сократился по сравнению с 2017 годом.

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