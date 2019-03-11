В прошлом месяце украинский автопром снова ушел в минус
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В прошлом месяце украинские заводы автотранспортных средств выпустили 314 автомобилей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома".
"Количество выпущенных украинскими заводами автотранспортных средств в феврале ограничилась 314 одиницями.Таким образом, от своего февральского результата годичной давности Украинский автопром отстал на 56 процентов", - говорится в сообщении.
Национальный автопром закончил месяц падением более чем в 2,5 раза по сравнению с февралем 2018 года, в легковом подразделении.
"Февральское производство грузовых автомобилей (без учета "АвтоКрАЗа", который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) составило всего 5 единиц, в 7 раз меньше, чем годом ранее", - добавили в украинском автопроме.
Автобусное производство сократилось на 11%, до 71 шт.
Легковых автомобилей - 1066 шт. (-2%)
Коммерческих - 10 шт. (-85%);
Автобусов - 131 шт. (-6%).
Всего с начала года в Украине было произведено 1207 единиц автотранспортных средств или на 7% меньше, чем за первые два месяца прошлого года
Напомним, объем выпуска автотранспорта в Украине за прошлый год сократился по сравнению с 2017 годом.