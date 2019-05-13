В Україні впало виробництво автотранспорту

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КИЇВ. 13 травня. УНН. З початку року в Україні було виготовлено 1880 одиниць автотранспортних засобів, що на 31,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на асоціацію автовиробників "Укравтопром".

"Всього з початку року в Україні було виготовлено 1880 од. автотранспортних засобів, або на 31,4% менше, ніж за аналогічний період минулого року", - йдеться в повідомленні.

Так, згідно з даними, було виготовлено:

  • легкових автомобілів – 1587 шт. (-33,4%);
  • комерційних – 15 шт. (-85,1%);
  • автобусів – 278 шт. (+9%).

За попередніми даними "Укравтопрому", кількість випущених українськими заводами автотранспортних засобів у березні становила 139 одиниць.

"Таким чином, від свого квітневого результату річної давності український автопром відстав майже на 80 відсотків", - зазначили в асоціації.

Легковий підрозділ національного автопрому закінчив місяць падінням більш ніж на 87% відносно квітня 2018 року – 79 шт.

"А вся статистика по легкових автомобілях знову була сформована тільки великовузловим складанням на закарпатському підприємстві "Єврокар", - додали в "Укравтопромі".

Виробництво вантажних автомобілів (без урахування АвтоКрАЗу, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року) у квітні склало 1 авто, що на 83% менше ніж роком раніше, зазначили в асоціації. Водночас, автобусне виробництво збільшилося на 5 шт. – до 59 од.

Нагадаємо, у лютому український автопром знову пішов у мінус: українські заводи автотранспортних засобів випустили 314 автомобілів.

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