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В Украине потратят 100 млн грн на создание нового биокластера для производства вакцин

В Украине потратят 100 млн грн на создание нового биокластера для производства вакцин

Киев  •  УНН

 • 16670 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Правительство планирует потратить 100 млн грн на создание нового биокластера для производства вакцин. Об этом сегодня шла речь на заседании Кабмина, передает корреспондент УНН.

Детали

Биокластер называется “Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий”. Он будет заниматься разработкой и изготовлением тест-систем для заболеваний, которые редко встречаются, а также выработкой международных вакцин с открытой технологией производства, а в будущем — разработкой собственных вакцин.

Запустить его в работу планируют уже в 2021 году.

Дополнение

Сегодня Кабинет министров Украины собрался на очередное заседании. Среди других вопросов правительство рассматривает стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года и назначение пожизненных государственных стипендий выдающимся деятелям образования.

Украинские Национальные Новости

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