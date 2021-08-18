В Україні витратять 100 млн грн на створення нового біокластеру для виробництва вакцин
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Уряд планує витратити 100 млн грн на створення нового біокластеру для виробництва вакцин. Про це сьогодні йшлося на засіданні Кабміну, передає кореспондент УНН.
Деталі
Біокластер має назву “Біологічна безпека та розвиток біотехнологічних технологій”. Він буде займатися розробкою та виготовленням тест-систем для захворювань, що рідко зустрічаються, а також виробленням міжнародних вакцин з відкритою технологією виробництва, а у майбутньому — розробкою власних вакцин.
Запустити його в роботу планують вже у 2021 році.
Доповнення
Сьогодні Кабінет міністрів України зібрався на черговому засіданні. Серед інших питань уряд розглядає стратегію економічного розвитку Донецької та Луганської областей на період до 2030 року та призначення довічних державних стипендій видатним діячам освіти.