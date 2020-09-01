В Украине хватает аппаратов ИВЛ - Степанов

"У нас в полном объеме хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, более 4 тысяч аппаратов (ИВЛ - ред.) в больницах, которые отведены под лечение больных COVID-19. Например, на сегодня это чуть более 200 аппаратов ИВЛ, которые задействованы для лечения больных", - рассказал Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине уже 123 тыс. случаев COVID-19, за сутки - опять более 2000

Напомним, сейчас в Украине для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 готовы более 36 тыс. коек.