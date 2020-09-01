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В Украине хватает аппаратов ИВЛ - Степанов

Киев • УНН

 • 13388 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Украине хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Более 4000 аппаратов есть в больницах, которые отведены под лечение больных COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала ZiK, передает корреспондент УНН.

В Украине хватает аппаратов ИВЛ - Степанов

"У нас в полном объеме хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, более 4 тысяч аппаратов (ИВЛ - ред.) в больницах, которые отведены под лечение больных COVID-19. Например, на сегодня это чуть более 200 аппаратов ИВЛ, которые задействованы для лечения больных", - рассказал Степанов.

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Напомним, сейчас в Украине для госпитализации пациентов с коронавирусной болезнью COVID-19 готовы более 36 тыс. коек.

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