В Україні вистачає апаратів ШВЛ - Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні вистачає апаратів штучної вентиляції легень. Понад 4 тисячі апаратів є в лікарнях, які відведені під лікування хворих на COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов в ефірі телеканалу ZiK, передає кореспондент УНН.
“У нас в повному обсязі вистачає апаратів штучної вентиляції легень, понад 4 тисяч апаратів (ШВЛ — ред.) в лікарнях, які відведені під лікування хворих на COVID-19. Наприклад на сьогодні це трохи більше 200 апаратів ШВЛ, які задіяні для лікування хворих”, — розповів Степанов.
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Нагадаємо, наразі в Україні для госпіталізації пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, готові понад 36 тисяч ліжок.