В Україні вистачає апаратів ШВЛ - Степанов

“У нас в повному обсязі вистачає апаратів штучної вентиляції легень, понад 4 тисяч апаратів (ШВЛ — ред.) в лікарнях, які відведені під лікування хворих на COVID-19. Наприклад на сьогодні це трохи більше 200 апаратів ШВЛ, які задіяні для лікування хворих”, — розповів Степанов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вже 123 тис. випадків COVID-19, за добу - знову понад 2 тисячі

Нагадаємо, наразі в Україні для госпіталізації пацієнтів, хворих на коронавірусну хворобу COVID-19, готові понад 36 тисяч ліжок.