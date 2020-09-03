В Украине выплатят помощь 10 семьям пленных и 18 уволенным из плена
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Минреинтеграции возобновило работу Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с признанием лиц бывшими лишенными свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и осуществлением мероприятий, направленных на их социальную защиту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
“Во время заседания Межведомственная комиссия приняла решение о выплате украинским гражданам материальной помощи. В частности, 10 семей незаконно заключенных РФ украинских граждан, которые сейчас находятся за решеткой, получат выплаты на правовую помощь в размере 100 тыс. Грн. Кроме этого, еще 18 украинских граждан, освобожденных из русского плена, признаны Межведомственной комиссией такими, что были лишены свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины. Все они также получат материальную помощь от государства в размере 100 000 гривен каждый”, — говорится в сообщении.
По словам замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игоря Яременко, выделение этих средств “должно помочь в решении вопросов юридической защиты, содержания жилья, трудоустройства, физической и психологической реабилитации, реализации других прав и потребностей освобожденных из плена и семей тех украинских граждан, кто еще находится за решеткой в РФ или на временно оккупированных Россией украинских территориях”.
Он также отметил, что решение о выделении средств фактически является дополнительным инструментом публичной фиксации ответственности Российской Федерации как государства-агрессора, за нарушение прав украинских граждан и последующего восстановления их на уровне институтов Европейского суда по правам человека.