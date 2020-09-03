В Україні виплатять допомогу 10 родинам полонених та 18 звільненим з полону

“Під час засідання Міжвідомча комісія ухвалила рішення про виплату українським громадянам матеріальної допомоги. Зокрема, 10 родин незаконно ув’язнених РФ українських громадян, які наразі знаходяться за ґратами, отримають виплати на правову допомогу у розмірі 100 тис. грн. Окрім цього, ще 18 українських громадян, звільнених з російського полону, визнані Міжвідомчою комісією такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії Росії проти України. Всі вони також отримають матеріальну допомогу від держави у розмірі 100 тисяч гривень кожен”, — йдеться в повідомленні.

За словами заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігор Яременко, виділення цих коштів “має допомогти у вирішенні питань юридичного захисту, утримання житла, працевлаштування, фізичної і психологічної реабілітації, реалізації інших прав і потреб звільнених з полону та родин тих українських громадян, хто ще перебуває за ґратами в РФ чи на тимчасово окупованих Росією українських територіях”.

Він також наголосив, що рішення про виділення коштів фактично є додатковим інструментом публічної фіксації відповідальності Російської Федерації як держави-агресора, за порушення прав українських громадян і подальшого відновлення їх на рівні інституцій Європейського суду з прав людини.