В Украине разоблачили торговцев ртутью
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Служба безопасности Украины блокировала деятельность торговцев ртутью. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что пятеро жителей Киевской области наладили нелегальный бизнес по продаже ядовитых и сильнодействующих веществ. Опасный "товар" дельцы сбывали оптовыми партиями в разных регионах Украины", - говорится в сообщении.
Один из участников группы задержали на железнодорожной станции "Мукачево" Закарпатской области, куда он прибыл для "заключения сделки" с заказчиком.
При осмотре личных вещей злоумышленника правоохранители обнаружили девять килограммов ртути в таре с маркировкой страны-агрессора.
Кроме того, в ходе обысков в столичном регионе по месту жительства фигурантов и на территории гаражных кооперативов, где хранились опасные вещества, изъяли более сорока килограммов ртути и других ядовитых химических соединений.
В рамках открытого уголовного производства проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств дела, других фактов сбыта и источников происхождения опасных веществ.
Напомним, в Запорожской области правоохранители разоблачили торговцев марихуаной.