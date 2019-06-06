В Україні викрили торговців ртуттю
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Служба безпеки України блокувала діяльність торговців ртуттю. Про це повідомив прес-центр СБУ, передає УНН.
"Оперативники спецслужби встановили, що п'ятеро мешканців Київської області налагодили нелегальний бізнес із продажу отруйних та сильнодіючих речовин. Небезпечний "товар" ділки збували гуртовими партіями в різних регіонах України", - йдеться в повідомленні.
Одного з учасників групи затримали на залізничній станції "Мукачево" Закарпатської області, куди він прибув для "укладення угоди" із замовником.
При огляді особистих речей зловмисника правоохоронці виявили дев'ять кілограмів ртуті у тарі з маркуванням країни-агресора.
Крім того, у ході обшуків у столичному регіоні за місцями проживання фігурантів і на території гаражних кооперативів, де зберігалися небезпечні речовини, вилучили понад сорок кілограмів ртуті та інших отруйних хімічних сполук.
У межах відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи, інших фактів збуту та джерел походження небезпечних речовин.
Нагадаємо, у Запорізькій області правоохоронці викрили торговців марихуаною.