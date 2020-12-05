В Украине разоблачили схему "теневой" реализации подсолнечного масла на 2,3 млрд грн

“В течение 2019-2020 годов менеджмент нескольких коммерческих структур незаконно реализовывал продукцию за наличные без отражения в соответствующей отчетности. Для легализации сделки и введения в заблуждение фискальных и контролирующих органов использовали несколько противоправных схем. Таким образом злоумышленники уклонялись от уплаты налогов и искусственно формировали налоговый кредит при экспорте продукции. По предварительным оценкам злоумышленники реализовали 124 тыс. тонн подсолнечного масла сомнительного происхождения на более 2,3 млрд грн”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что во время обысков на объектах хранения и производства товара, в офисах и по месту жительства фигурантов уголовного дела в трех областях Украины были изъяты первичные финансово-хозяйственные документы и печати, доказывающие проведение сделки. Также выявлено 12 тыс. тонн продукции на общую сумму более 300 млн грн.

“Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины”, — добавили в СБУ.

Как сообщал УНН, в Житомирской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 млн грн.