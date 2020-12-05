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В Україні викрили схему “тіньової” реалізації соняшникової олії на 2,3 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. В Україні викрили та блокували масштабну схему “тінізації” доходів та ухилення від сплати податків в одному із сегментів продовольчого ринку. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, передає УНН.

“Протягом 2019-2020 років менеджмент кількох комерційних структур незаконно реалізовував продукцію за готівку без відображення у відповідній звітності. Для легалізації оборудки та введення в оману фіскальних та контролюючих органів використовували кілька протиправних схем. У такий спосіб зловмисники ухилялися від сплати податків та штучно формували податковий кредит під час експорту продукції. За попередніми оцінками зловмисники реалізували 124 тисячі тон соняшникової олії сумнівного походження на понад 2,3 млрд грн”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків на об’єктах зберігання та виробництва товару, в офісах та за місцями проживання фігурантів кримінальної справи у трьох областях України було вилучено первинні фінансово-господарські документи та печатки, що доводять проведення оборудки. Також виявлено 12 тисяч тон продукції на загальну суму понад 300 млн грн.

“Триває досудове слідство за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України”, — додали в СБУ.

Як повідомляв УНН, у Житомирській області припинили діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 млн грн.

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