В Украине производится 75% электрических жгутов для автомобилей Европы

"Реальный ВВП Украины растет уже три года подряд - в 2018 его рост составил 3,2%. Промышленное производство ускорило рост до 1,6% по сравнению с 0,4% в 2017 году. Уже сейчас в Украине работают предприятия, специализирующиеся на изготовлении электроники и электропроводки для автомобилей для экспорта в страны ЕС. 75% электрических жгутов для автомобилей всей Европы изготавливают в Украине. Кабельные сети поставляются на заводы 11 стран ЕС, где комплектуют модели мировых брендов", - отметил Кубив.

Кроме того, Кубив подчеркнул важность завершения необходимых процедур для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров.

"Благодаря активному взаимодействию в рамках Диалога мы вплотную приблизились к заключению Соглашения АСАА, которое является одним из приоритетных направлений экономического блока Соглашения об ассоциации с ЕС и существенно упрощает выход украинских товаров на рынки ЕС", - подчеркнул министр.

Напомним, Украина потеряла 16% ВВП вследствие агрессии и экономической блокады со стороны России.