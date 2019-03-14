В Україні виготовляється 75% електричних джгутів для автомобілів Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. В Україні виготовляють 75% електричних джгутів для автомобілів Європи, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів під час Третього засідання Промислового діалогу Україна-ЄС, передає УНН з посиланням на прес-службу МЕРТ.
"Реальний ВВП України зростає уже три роки поспіль – у 2018 його ріст склав 3,2%. Промислове виробництво прискорило зростання до 1,6% порівняно з 0,4% у 2017 році. Вже зараз в Україні працюють підприємства, що спеціалізуються на виготовленні електроніки і електропроводки для автомобілів для експорту в країни ЄС. 75 % електричних джгутів для автомобілів всієї Європи виготовляють в Україні. Кабельні мережі постачаються на заводи 11 країн ЄС, де комплектують моделі світових брендів", - зазначив Кубів.
Крім того, Кубів підкреслив важливість завершення необхідних процедур для укладення Угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів.
"Завдяки активній взаємодії в рамках Діалогу ми впритул наблизилися до укладання Угоди АСАА, яка є одним з пріоритетних напрямів економічного блоку Угоди про асоціацію з ЄС та суттєво спрощує вихід українських товарів на ринки ЄС", - підкреслив міністр.
Нагадаємо, Україна втратила 16% ВВП внаслідок агресії та економічної блокади з боку Росії.