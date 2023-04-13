В Украине будут отмечать День работника оборонно-промышленного комплекса: Зеленский подписал указ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому в Украине ежегодно будут отмечать День работника оборонно-промышленного комплекса 13 апреля, пишет УНН со ссылкой на указ № 214/2023.
Цитата
“Учитывая важное значение оборонно-промышленного комплекса для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета Украины, значительный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в укрепление обороноспособности государства, постановляю: установить в Украине День работника оборонно-промышленного комплекса Украины, который отмечать ежегодно 13 апреля”, – говорится в тексте документа.
Детали
Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.
Отметим, что в вечернем обращении Президент упомянул, что в этот день, 13 апреля 2022 года украинские ракеты “Нептун” поразили российский крейсер «москва».
“Накануне я подписал указ об установлении в Украине Дня работника оборонно-промышленного комплекса. Именно в этот день «Нептуна», когда наши ракеты поразили «Москву». Но благодарим мы и за ракеты, и за десятки других видов вооружения, техники и снарядов, поставляемых обороне”, – подчеркнул Президент.
Дополнение
Ранее государственный концерн “Укроборонпром” сообщил, что передал в войска 122-мм боеприпасы для артиллерии.