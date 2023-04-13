В Украине будут отмечать День работника оборонно-промышленного комплекса: Зеленский подписал указ

Цитата

“Учитывая важное значение оборонно-промышленного комплекса для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета Украины, значительный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в укрепление обороноспособности государства, постановляю: установить в Украине День работника оборонно-промышленного комплекса Украины, который отмечать ежегодно 13 апреля”, – говорится в тексте документа.

Детали

Настоящий указ вступает в силу со дня его опубликования.

Отметим, что в вечернем обращении Президент упомянул, что в этот день, 13 апреля 2022 года украинские ракеты “Нептун” поразили российский крейсер «москва».

“Накануне я подписал указ об установлении в Украине Дня работника оборонно-промышленного комплекса. Именно в этот день «Нептуна», когда наши ракеты поразили «Москву». Но благодарим мы и за ракеты, и за десятки других видов вооружения, техники и снарядов, поставляемых обороне”, – подчеркнул Президент.

Дополнение

Ранее государственный концерн “Укроборонпром” сообщил, что передал в войска 122-мм боеприпасы для артиллерии.