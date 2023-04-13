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В Україні відзначатимуть День працівника оборонно-промислового комплексу: Зеленський підписав указ

В Україні відзначатимуть День працівника оборонно-промислового комплексу: Зеленський підписав указ

Київ • УНН

 • 660808 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким в Україні щороку відзначатимуть День працівника оборонно-промислового комплексу 13 квітня, пише УНН з посиланням на указ № 214/2023.

Цитата

“Ураховуючи важливе значення оборонно-промислового комплексу для забезпечення національної безпеки та захисту державного суверенітету України, значний внесок працівників оборонно-промислового комплексу у зміцнення обороноздатності держави, постановляю: установити в Україні День працівника оборонно-промислового комплексу України, який відзначати щороку 13 квітня”, – йдеться в тексті документу.

Деталі

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Зазначимо, що у вечірньому зверненні Президент згадав, що в цей день, 13 квітня 2022 року українські ракети “Нептун” уразили російський крейсер «москва».

“Напередодні я підписав указ про встановлення в Україні Дня працівника оборонно-промислового комплексу. Саме в цей день «Нептуна», коли наші ракети уразили «Москву». Але дякуємо ми й за ракети, і за десятки інших видів озброєння, техніки й снарядів, що постачаються обороні”, – наголосив Президент.

Доповнення

Раніше державний концерн “Укроборонпром” повідомив, що передав у війська 122-мм боєприпаси для артилерії.

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