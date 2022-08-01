В Украине с сегодняшнего дня меняются правила выплат ВПЛ

Детали

Ежемесячное денежное пособие для внутренне перемещенных лиц составляет: 2 тыс. гривен – для лиц старше 18 лет, 3 тыс. гривен – для детей и лиц с инвалидностью.

С 1 августа 2022 года особых изменений для выплат ВПЛ не предусматривается, но Правительство ограничило категорию украинцев, получающих денежную помощь.

В августе 2022 года будут получать 2-3 тыс. грн:



граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия;



ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.



Если украинцы со статусом ВПЛ вернулись домой, выплаты им прекращают поступать.

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