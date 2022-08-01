В Україні відсьогодні змінюються правила виплат ВПО

Деталі

Щомісячна грошова державна допомога для внутрішньо переміщених осіб становить: 2 тис. гривень – для осіб старше 18 років, 3 тис. гривень – для дітей та осіб з інвалідністю.

З 1 серпня 2022 року особливих змін для виплат ВПО не передбачається, але Уряд обмежив категорію українців, які отримують грошову допомогу.

У серпні 2022 року отримуватимуть 2-3 тис. грн:



громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії;



ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.



Якщо українці зі статусом ВПО повернулися додому, виплати їм припиняють надходити.

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