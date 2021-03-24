В Украине возобновят аттестацию медицинских работников - Минздрав

Цитата

“Сегодня будет опубликован на сайте Минздрава приказ министерства... Приказом предусмотрено восстановление аттестаций, которые были приостановленных на время действия карантина с соблюдением всего режима противоэпидемических мероприятий”, — рассказала Микичак.

По ее словам, Минздрав рекомендует всем аттестационным комиссиям областных департаментов и управлений здравоохранения принимать документы онлайн или почтовой форме и проводить аттестацию с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий.

Дополнение

В мае прошлого года Министерство здравоохранения подписало приказ о переносе аттестаций в 2020 году на проверку знаний и практических навыков по присвоению или подтверждению звания “врач-специалист”, “провизор-специалист” на период карантина.