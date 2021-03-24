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В Україні відновлять атестацію медичних працівників - МОЗ

В Україні відновлять атестацію медичних працівників - МОЗ

Київ • УНН

 • 20013 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України відновить атестацію медичних працівників, яка була припинена на період карантину. Про це сказала на брифінгу у середу заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Сьогодні буде оприлюднено на сайті МОЗ наказ міністерства...Наказом передбачено відновлення атестацій, які були призупинених на час дії карантину з дотриманням всього режиму протиепідемічних заходів”, — розповіла Микичак.

За її словами, МОЗ рекомендує всім атестаційним комісіям обласних департаментів та управлінь охорони здоров’я приймати документи онлайн або поштовій формі та проводити атестацію з дотриманням всіх протиепідемічних заходів.

Доповнення

В травні минулого року Міністерство охорони здоров’я підписало наказ про перенесення атестацій у 2020 році на перевірку знань і практичних навичок з присвоєння або підтвердження звання “лікар-спеціаліст”, “провізор-спеціаліст” на період карантину.

Українські Національні Новини

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