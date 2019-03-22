В Украине открыто 193 связанных с выборами производств
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. На сегодня в Украине начато 193 уголовных производств, связанных с избирательным процессом. Об этом во время пресс-конференции сообщил заместитель начальника Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, передает корреспондент УНН.
"С начала избирательного процесса следственными подразделениями полиции начато 193 уголовных производств, 87 из которых непосредственно связаны с избирательным процессом, 106 - преступления общей криминальной направленности, которые также в какой-то степени нарушают избирательные права граждан", - отметил Цуцкиридзе.
По его словам, больше всего таких преступлений совершено в Киеве - 35, Черниговской области - 17, Черкасской и Одесской областях - по 15, Кировоградской и Днепропетровской - по 11 уголовных правонарушений.
Как отметил Цуцкиридзе, из 106 преступлений общей криминальной направленности больше всего хулиганских - повреждение рекламных конструкций или агитационных палаток, из 87 "избирательных" преступлений - это подкуп избирателей.
Кроме того, в полиции сообщили, что в 2014 году по сравнению с 2019 годом было открыто меньше уголовных производств, связанных с избирательным процессом, - 150.
Как пояснил Цуцкиридзе, в 2019 году произошел рост за счет того, что в 2016 году изменилось предвыборное законодательство, была усилена ответственность и увеличен перечень действий, подпадающих под уголовку.
Кроме того, сейчас полиция фиксирует все заявления об уголовных правонарушениях, независимо, откуда они поступили.
Напомним, в полиции рассказали, в пользу какого кандидата голоса избирателей покупают больше всего.