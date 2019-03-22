В Україні відкрито 193 пов'язаних з виборами проваджень
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Станом на сьогодні в Україні розпочато 193 кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом. Про це під час прес-конференції повідомив заступник начальника Департаменту забезпечення діяльності голови Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, передає кореспондент УНН.
"З початку виборчого процесу слідчими підрозділами поліції розпочато 193 кримінальних проваджень, 87 з яких безпосередньо пов’язані з виборчим процесом, 106 – злочини загальної кримінальної спрямованості, які також якоюсь мірою порушують виборчі права громадян", - зазначив Цуцкірідзе.
За його словами, найбільше таких злочинів вчинено у Києві – 35, Чернігівській області – 17, Черкаській та Одеській областях – по 15, Кіровоградській та Дніпропетровській – по 11 кримінальних правопорушень.
Як зазначив Цуцкірідзе, зі 106 злочинів загальної кримінальної спрямованості найбільше хуліганських – пошкодження рекламних конструкцій або агітаційних наметів, з 87 "виборчих" злочинів – це підкуп виборців.
Крім того, у поліції повідомили, що у 2014 році порівняно з 2019 роком було відкрито менше кримінальних проваджень, пов’язаних з виборчим процесом, - 150.
Як пояснив Цуцкірідзе, у 2019 році відбулося зростання за рахунок того, що у 2016 році змінилося передвиборче законодавство, була посилена відповідальність і збільшений перелік дій, які підпадають під кримінал.
Крім того, наразі поліція фіксує всі заяви про кримінальні правопорушення, незалежно, звідки вони надійшли.
Нагадаємо, у поліції розповіли, на користь якого кандидата голоси виборців купують найбільше.