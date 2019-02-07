В Украине отбывают наказание более полутора тысяч заключенных пожизненно

"По состоянию на 1 января 2019 года в учреждениях исполнения наказаний содержалась 1541 лицо, осужденное к пожизненному лишению свободы, в том числе 21 женщина", - отметили в пресс-службе ведомства.



В соответствии с Правилами внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, осужденные к пожизненному лишению свободы содержатся отдельно от других осужденных и лиц, взятых под стражу, они обеспечиваются одеждой специального образца. Самодеятельные организации среди осужденных к пожизненному лишению свободы не создаются. Однако после отбытия пяти лет срока наказания осужденные к пожизненному лишению свободы могут участвовать в групповых мероприятиях образовательного, культурно-массового и физкультурно-оздоровительного характера.



Для осужденных к пожизненному лишению свободы, не имеющих общего среднего образования, в исправительных колониях образуются консультационные пункты.



Напомним, в апреле прошлого года в Харькове вышла на свободу пожизненно заключенная Любовь Кушинская, которую ранее помиловал Президент Украины.