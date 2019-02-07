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В Украине отбывают наказание более полутора тысяч заключенных пожизненно

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. На сегодня в учреждениях исполнения наказаний содержится 1541 человек, осужденных на пожизненный срок. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в ответе на запрос корреспондента УНН.

"По состоянию на 1 января 2019 года в учреждениях исполнения наказаний содержалась 1541 лицо, осужденное к пожизненному лишению свободы, в том числе 21 женщина", - отметили в пресс-службе ведомства.

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка учреждений исполнения наказаний, осужденные к пожизненному лишению свободы содержатся отдельно от других осужденных и лиц, взятых под стражу, они обеспечиваются одеждой специального образца. Самодеятельные организации среди осужденных к пожизненному лишению свободы не создаются. Однако после отбытия пяти лет срока наказания осужденные к пожизненному лишению свободы могут участвовать в групповых мероприятиях образовательного, культурно-массового и физкультурно-оздоровительного характера.

Для осужденных к пожизненному лишению свободы, не имеющих общего среднего образования, в исправительных колониях образуются консультационные пункты.

Напомним, в апреле прошлого года в Харькове вышла на свободу пожизненно заключенная Любовь Кушинская, которую ранее помиловал Президент Украины.

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