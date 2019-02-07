В Україні відбувають покарання понад півтори тисячі довічників

"Станом на 1 січня 2019 року в установах виконання покарань утримувалась 1541 особа, засуджена до довічного позбавлення волі, в тому числі 21 жінка", - зазначили в прес-службі відомства.



Відповідно до Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань, засуджені до довічного позбавлення волі тримаються окремо від інших засуджених та осіб, узятих під варту, вони забезпечуються одягом спеціального зразка. Самодіяльні організації серед засуджених до довічного позбавлення волі не створюються. Однак після відбуття п’яти років строку покарання засуджені до довічного позбавлення волі можуть брати участь у групових заходах освітнього, культурно-масового та фізкультурно-оздоровчого характеру.



Для засуджених до довічного позбавлення волі, які не мають загальної середньої освіти, у виправних колоніях утворюються консультаційні пункти.



Нагадаємо, у квітні минулого року у Харкові вийшла на свободу довічно ув'язнена Любов Кушинська, яку раніше помилував Президент України.