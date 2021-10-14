В Украине происходило одновременно около 400 мероприятий, никаких правонарушений допущено не было - Монастырский
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. По всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий! Никаких правонарушений допущено не было. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский и добавил - "приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией", передает УНН.
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По словам министра, полицейские, военнослужащие и спасатели сегодня работали в усиленном режиме. По всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий.
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"Полиция диалога, кинологи, военнослужащие Национальной гвардии и ГСЧС максимально скоординировали свои действия для того, чтобы ничто не омрачило украинцам Дня защитников и защитниц Украины и Покров Пресвятой Богородицы.
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Никаких правонарушений допущено не было - приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией", - написал Монастырский.
Добавим
Он также выразил благодарность всем правоохранителям за качественную работу.
"Вы проявили настоящий профессионализм и преданность службе. Так держать! С праздником всех! Слава Украине!" - резюмировал министр.
Напомним
В Украине 14 октября в день святой Покровы Пресвятой Богородицы отмечается День защитников Украины одновременно с Днем Украинского казачества. Также 14 октября традиционно отмечают как день создания Украинской повстанческой армии.