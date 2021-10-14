В Украине происходило одновременно около 400 мероприятий, никаких правонарушений допущено не было - Монастырский

КИЕВ. 14 октября. УНН. По всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий! Никаких правонарушений допущено не было. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский и добавил - "приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией", передает УНН.