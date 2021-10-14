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В Україні відбувалось одночасно близько 400 заходів, жодних правопорушень допущено не було - Монастирський

Київ • УНН

 • 19166 перегляди

КИЇВ. 14 жовтня. УНН. По всій Україні відбувалося одночасно близько 400 заходів! Жодних правопорушень допущено не було. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський і додав - "приємно, що сьогоднішнє свято завершується саме цією інформацією", передає УНН.

Деталі

За словами міністра, поліцейські, військовослужбовці та рятувальники сьогодні працювали в посиленому режимі. По всій Україні відбувалося одночасно близько 400 заходів.

Цитата

"Поліція діалогу, кінологи, військовослужбовці Національної гвардії та ДСНС максимально скоординували свої дії для того, щоб ніщо не затьмарило українцям відзначення Дня захисників та захисниць України й Покрови Пресвятої Богородиці.

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Жодних правопорушень допущено не було – приємно, що сьогоднішнє свято завершується саме цією інформацією", - написав Монастирський.

Додамо

Він також висловив подяку всім правоохоронцям за якісну роботу.

"Ви проявили справжній професіоналізм та відданість службі. Так тримати! Зі святом усіх! Слава Україні!" - резюмував міністр.

Нагадаємо

В Україні 14 жовтня в день святої Покрови Пресвятої Богородиці відзначається День захисників України одночасно з Днем Українського козацтва. Також 14 жовтня традиційно відзначають як день створення Української повстанської армії.

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