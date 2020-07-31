В Украине с начала года 36 человек отравились грибами
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. С начала года в Украине от отравления грибами пострадали 36 человек. Летальных случаев не зафиксировано. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Центре общественного здоровья.
"С начала года, по состоянию на 27.07.2020 года, зафиксировано 26 подтвержденных случаев отравления грибами, в результате которых пострадали 36 человек. Наибольшее количество отравлений наблюдалась в июне 2020: 20 случаев, в которых пострадали 30 человек", - говорится в ответе на запрос.
Отмечается, что в июле количество отравлений грибами резко уменьшилась: 2 случая и двое пострадавших.
"Также значительно снизилось количество отравлений по сравнению с 2019 годом (151 случай против 36). Летальных случаев по причине отравления грибами в течение 2020 не зафиксировано", - указано в ответе на запрос.
Напомним, ребенок отравился грибами в Кировоградской области.
Также напомним, из зоны ЧАЭС пытались вывезти 320 кг радиоактивных грибов и ягод.