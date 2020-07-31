В Украине с начала года 36 человек отравились грибами

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103919 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 113332 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 118220 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 152650 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117389 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142988 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104573 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102876 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105255 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102339 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине с начала года 36 человек отравились грибами

В Украине с начала года 36 человек отравились грибами

Киев  •  УНН

 • 23524 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. С начала года в Украине от отравления грибами пострадали 36 человек. Летальных случаев не зафиксировано. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Центре общественного здоровья.

"С начала года, по состоянию на 27.07.2020 года, зафиксировано 26 подтвержденных случаев отравления грибами, в результате которых пострадали 36 человек. Наибольшее количество отравлений наблюдалась в июне 2020: 20 случаев, в которых пострадали 30 человек", - говорится в ответе на запрос.

Отмечается, что в июле количество отравлений грибами резко уменьшилась: 2 случая и двое пострадавших.

"Также значительно снизилось количество отравлений по сравнению с 2019 годом (151 случай против 36). Летальных случаев по причине отравления грибами в течение 2020 не зафиксировано", - указано в ответе на запрос.

Напомним, ребенок отравился грибами в Кировоградской области.

Также напомним, из зоны ЧАЭС пытались вывезти 320 кг радиоактивных грибов и ягод.

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