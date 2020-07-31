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Актуальне
В Україні від початку року 36 осіб отруїлось грибами

В Україні від початку року 36 осіб отруїлось грибами

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Від початку року в Україні від отруєння грибами постраждали 36 осіб. Летальних випадків не зафіксовано. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили в Центрі громадського здоров’я.

“З початку року, станом на 27.07.2020 року, зафіксовано 26 підтверджених випадків отруєння грибами, в результаті яких постраждали 36 осіб. Найбільша кількість отруєнь спостерігалась в червні 2020 року: 20 випадків, в яких постраждали 30 осіб”, - йдеться у відповіді на запит.

Зазначається, що в липні кількість отруєнь грибами різко зменшилась: 2 випадки і два постраждалих.

“Також значно знизилась кількість отруєнь в порівнянні з 2019 роком (151 випадок проти 36). Летальних випадків з причини отруєння грибами протягом 2020 року не зафіксовано”, - вказано у відповіді на запит.

Нагадаємо, дитина отруїлась грибами на Кіровоградщині.

Також нагадаємо, із зони ЧАЕС намагались вивезти 320 кг радіоактивних грибів та ягід.

Українські Національні Новини

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