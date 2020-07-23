Із зони ЧАЕС намагались вивезти 320 кг радіоактивних грибів та ягід
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Поліція зони ЧАЕС попередила незаконне переміщення 320 кг ягід та грибів із зони відчуження, в яких удвічі перевищували допустимі норми радіоактивних елементів цезію та стронцію. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.
“Поліція ЧАЕС попередила незаконне переміщення 300 кг радіаційних ягід та грибів із зони відчуження. Встановлено, що вилучені у громадян на території зони відчуження 300 кг лісових ягід та 20 кг грибів, удвічі перевищували допустимі норми радіоактивних елементів цезію та стронцію. За усіма виявленими фактами порушення вимог режиму радіаційної безпеки відкриті кримінальні провадження”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що упродовж липня поліцейські зони ЧАЕС попередили 14 фактів незаконного переміщення за територію зони радіоактивного забруднення лісових ягід та грибів, та притягнули до адміністративної відповідальності 16 порушників.
“Правоохоронці вилучили назбирані ягоди та гриби, які громадяни намагалися перемістити за межі зони без відповідного дозволу та проведення дозиметричного контролю. Також правоохоронці вилучили автівку, на якій порушники намагались перемістити радіаційний “врожай”, - вказано у повідомленні.
Повідомляється, що слідчими зони ЧАЕС відкрито 14 кримінальних проваджень за ст. 267-1 “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки” Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф від п’ятдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від одного до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
Вказано, що також, за несанкціоноване проникнення у зону відчуження на порушників складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 КУпАП “Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення” Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали направлені до суду для прийняття рішень.
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