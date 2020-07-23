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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 20374 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

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4 марта, 15:53 • 100809 просмотра

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4 марта, 13:25 • 110180 просмотра

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4 марта, 12:57 • 130635 просмотра

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4 марта, 10:59 • 101939 просмотра

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102551 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:31 • 102042 просмотра

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Из зоны ЧАЭС пытались вывезти 320 кг радиоактивных грибов и ягод

Из зоны ЧАЭС пытались вывезти 320 кг радиоактивных грибов и ягод

Киев  •  УНН

 • 18074 просмотра

КИЕВ. 23 июля. УНН. Полиция зоны ЧАЭС предупредила незаконное перемещение 320 кг ягод и грибов из зоны отчуждения, в которых вдвое превышали допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Полиция ЧАЭС предупредила незаконное перемещение 300 кг радиационных ягод и грибов из зоны отчуждения. Установлено, что изъятые у граждан на территории зоны отчуждения 300 кг лесных ягод и 20 кг грибов, вдвое превышали допустимые нормы радиоактивных элементов цезия и стронция. По всем выявленным фактам нарушения требований режима радиационной безопасности открыты уголовные производства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение июля полицейские зоны ЧАЭС предупредили 14 фактов незаконного перемещения по территории зоны радиоактивного загрязнения лесных ягод и грибов, и привлекли к административной ответственности 16 нарушителей.

"Правоохранители изъяли собранные ягоды и грибы, которые граждане пытались переместить за пределы зоны без соответствующего разрешения и проведения дозиметрического контроля. Также правоохранители изъяли автомобиль, на котором нарушители пытались переместить радиационный "урожай", - указано в сообщении.

Сообщается, что следователями зоны ЧАЭС открыто 14 уголовных производств по ст. 267-1 "Нарушение требований режима радиационной безопасности" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает штраф от пятидесяти до восьмидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от одного до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Указано, что также, за несанкционированное проникновение в зону отчуждения на нарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 КоАП "Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению" Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы направлены в суд для принятия решений.

Напомним, в Кировоградской области ребенок отравился грибами.

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