В Украине от мин погибло больше мирных жителей, чем в Сирии и Афганистане - The Washington Post

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 4880 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 13757 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 14660 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 88533 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 80021 просмотра

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Киев  •  УНН

 • 15158 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Международное сообщество считает восток Украины одним из самых опасных для гражданского населения районов мира из-за массового минирования территории. Об этом сообщает издание The Washington Post, передает УНН.

По информации, представленной Организацией Объединенных Наций, городок Мирная Долина, что в Попасненському районе Донбасса, является одним из самых заминированных районов в мире. По словам исследователей, в частности, в результате взрывов противотанковых мин здесь погибло больше людей, чем где-либо в мире; число погибших здесь превзошла число жертв в Сирии, Йемене или на полях сражений в Африке, сообщили в ООН.

По данным гуманитарной организации по разминированию "Halo Trust", на Востоке Украины наземные мины вызвали 1776 жертв, из которых 238 погибших среди мирного населения, а также 491 раненых с начала войны в 2014 году.

За последние годы увеличился уровень смертности из-за мины но не разорваны боеприпасы среди гражданского населения - это тенденция, которая, вероятно, продлится по мере того, как внутренне перемещенные семьи будут возвращаются в районы, где боевые действия прекращаются, но на которых остаются взрывоопасные устройства , отмечает издание.

Напомним, в этом году больше четверти жертв среди гражданского населения в Донбассе пострадали из-за мины и боеприпасы, не разорвались.

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