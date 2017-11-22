В Украине от мин погибло больше мирных жителей, чем в Сирии и Афганистане - The Washington Post

По информации, представленной Организацией Объединенных Наций, городок Мирная Долина, что в Попасненському районе Донбасса, является одним из самых заминированных районов в мире. По словам исследователей, в частности, в результате взрывов противотанковых мин здесь погибло больше людей, чем где-либо в мире; число погибших здесь превзошла число жертв в Сирии, Йемене или на полях сражений в Африке, сообщили в ООН.

По данным гуманитарной организации по разминированию "Halo Trust", на Востоке Украины наземные мины вызвали 1776 жертв, из которых 238 погибших среди мирного населения, а также 491 раненых с начала войны в 2014 году.

За последние годы увеличился уровень смертности из-за мины но не разорваны боеприпасы среди гражданского населения - это тенденция, которая, вероятно, продлится по мере того, как внутренне перемещенные семьи будут возвращаются в районы, где боевые действия прекращаются, но на которых остаются взрывоопасные устройства , отмечает издание.

Напомним, в этом году больше четверти жертв среди гражданского населения в Донбассе пострадали из-за мины и боеприпасы, не разорвались.