В Україні від мін загинуло більше мирних жителів, ніж у Сирії й Афганістані - The Washington Post

За інформацією, представленою Організацією Об'єднаних Націй, містечко Мирна Долина, що в Попасненському районі Донбасу, є одним з найбільш замінованих районів у світі. За словами дослідників, зокрема, внаслідок вибухів протитанкових мін тут загинуло більше людей, ніж будь-де в світі; число загиблих тут перевершила кількість жертв у Сирії, Ємені чи на полях боїв в Африці, повідомили в ООН.

Згідно даних гуманітарної організації з розмінування "Halo Trust", на Сході України наземні міни спричинили 1776 жертв, з яких 238 загиблих серед мирного населення, а також 491 поранених від початку війни в 2014 році.

За останні роки збільшився рівень смертності через міни та не розірвані боєприпаси серед цивільного населення – це тенденція, яка, ймовірно, триватиме по мірі того, як внутрішньо переміщені сім'ї будуть повертаються в райони, де бойові дії вщухають, але на яких залишаються вибухонебезпечні пристрої, зазначає видання.

Нагадаємо, цього року більше чверті жертв серед цивільного населення на Донбасі постраждали через міни та боєприпаси, які не розірвалися.