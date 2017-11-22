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В Україні від мін загинуло більше мирних жителів, ніж у Сирії й Афганістані - The Washington Post

Київ • УНН

 • 15176 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міжнародна спільнота вважає схід України одним з найбільш небезпечних для цивільного населення районів світу через масове мінування території. Про це повідомляє видання The Washington Post, передає УНН.

За інформацією, представленою Організацією Об'єднаних Націй, містечко Мирна Долина, що в Попасненському районі Донбасу, є одним з найбільш замінованих районів у світі. За словами дослідників, зокрема, внаслідок вибухів протитанкових мін тут загинуло більше людей, ніж будь-де в світі; число загиблих тут перевершила кількість жертв у Сирії, Ємені чи на полях боїв в Африці, повідомили в ООН.

Згідно даних гуманітарної організації з розмінування "Halo Trust", на Сході України наземні міни спричинили 1776 жертв, з яких 238 загиблих серед мирного населення, а також 491 поранених від початку війни в 2014 році.

За останні роки збільшився рівень смертності через міни та не розірвані боєприпаси серед цивільного населення – це тенденція, яка, ймовірно, триватиме по мірі того, як внутрішньо переміщені сім'ї будуть повертаються в райони, де бойові дії вщухають, але на яких залишаються вибухонебезпечні пристрої, зазначає видання.

Нагадаємо, цього року більше чверті жертв серед цивільного населення на Донбасі постраждали через міни та боєприпаси, які не розірвалися.

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