В Украине в силу вступили новые правила воздушных перевозок

"Внедрение Правил обеспечит совершенствование действующего законодательства в сфере воздушных перевозок пассажиров и багажа с учетом тенденций развития рынка, путешествий авиакомпаниями с моделью ведения бизнеса "low cost", применение мобильных приложений для осуществления он-лайн регистрации, регистрации пассажиров и багажа самостоятельно в аэропортах, внедрение более гибкой тарифной политики, которая позволяет пассажиру выбирать оптимальный тариф в зависимости от услуг, предлагаемых авиакомпанией", - говорится в сообщении.

Также в новых правилах особое внимание уделяется надлежащему обслуживанию пассажиров с инвалидностью или ограниченной подвижностью и обеспечению реализации их права на свободу передвижения и надлежащего доступа к услугам авиационного транспорта.

Напомним, в январе самолетами и другими воздушными судами перевезено на 11,1% больше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



