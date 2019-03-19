В Україні в силу вступили нові правила повітряних перевезень
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. В Україні набрали чинності нові правила повітряних перевезень та обслуговування пасажирів і багажу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Державіаслужби України.
“Впровадження Правил забезпечить вдосконалення чинного законодавства у сфері повітряних перевезень пасажирів та багажу з урахуванням тенденцій розвитку ринку, подорожей авіакомпаніями з моделлю ведення бізнесу „low cost“, застосування мобільних додатків для здійснення он-лайн реєстрації, реєстрації пасажирів та багажу самостійно в аеропортах, впровадження більш гнучкої тарифної політики, яка дозволяє пасажиру обирати оптимальний тариф в залежності від послуг, що пропонуються авіакомпанією”, — йдеться у повідомленні.
Також у нових правилах особлива увага приділяється належному обслуговуванню пасажирів з інвалідністю або з обмеженою рухливістю та забезпеченню реалізації їх права на свободу пересування та належного доступу до послуг авіаційного транспорту.
Нагадаємо, у січні літаками та іншими повітряними суднами перевезено на 11,1% більше пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.