Українці почали частіше користуватися літаками

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КИЇВ. 21 лютого. УНН. У січні літаками та іншими повітряними суднами перевезено на 11,1% більше пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Держстатистики, передає УНН.

Авіаційним транспортом у січні перевезено 800 тисяч пасажирів, зростання проти аналогічного періоду роком раніше - 11,1%.

Пасажирооборот авіатранспортом сягнув у перший місяць 2019 року 1,83 млрд пас. км, що на 18,2% більше у порівнянні з січнем 2018 року.

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Загалом у січні 2019 року пасажирооборот усіма видами транспорту сягнув 7,8 млрд пас. км, що на 3% відсотки більше, ніж у січні минулого року.

Послугами пасажирського транспорту скористалося 342,9 млн пасажирів, що на 6,5% менше, ніж у січні 2018 року.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АРК, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

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