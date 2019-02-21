Українці почали частіше користуватися літаками
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. У січні літаками та іншими повітряними суднами перевезено на 11,1% більше пасажирів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомили у Держстатистики, передає УНН.
Авіаційним транспортом у січні перевезено 800 тисяч пасажирів, зростання проти аналогічного періоду роком раніше - 11,1%.
Пасажирооборот авіатранспортом сягнув у перший місяць 2019 року 1,83 млрд пас. км, що на 18,2% більше у порівнянні з січнем 2018 року.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські літаки візьмуть участь в міжнародному авіасалоні
Загалом у січні 2019 року пасажирооборот усіма видами транспорту сягнув 7,8 млрд пас. км, що на 3% відсотки більше, ніж у січні минулого року.
Послугами пасажирського транспорту скористалося 342,9 млн пасажирів, що на 6,5% менше, ніж у січні 2018 року.
Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території АРК, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.