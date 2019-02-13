Українські літаки візьмуть участь в міжнародному авіасалоні

"В період з 20 по 24 лютого 2019 року ДП "Антонов" братиме участь у міжнародному авіасалоні Aero India 2019", - йдеться в повідомленні.



У підприємстві також навели характеристику Ан 132 – літака, основою для створення якого було обрано легкий транспортний Ан 32, що добре зарекомендував себе в експлуатації в різних регіонах світу.



Aero India 2019 - найбільша в Азії виставка військової авіації пройде з 20 по 24 лютого 2019 року в Бангалорі – столиці штату Карнатака на півдні Індії, що вважається центром високотехнологічної промисловості країни.



На сайті авіасалону також містяться деякі дані щодо української компанії.



"На "AeroIndia 2019", "Антонов" представляє передові програми, які стануть основою для розвитку співпраці з операторами повітряних суден і виробничими компаніями в Індії і Азії. Серед них - новий легкий багатоцільовий літак Ан-132, сімейство регіональних пасажирських літаків Ан-148/158 і середній багатоцільовий Ан-178", - зазначили організатори.



Як повідомляв УНН, Державне підприємство “Антонов” у 2019 році планує відновити серію випуску літаків Ан-148, Ан-158 та Ан-178.