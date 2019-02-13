Украинские самолеты примут участие в международном авиасалоне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Украинские самолеты Государственного предприятия "Антонов" примут участие в международном авиасалоне Aero India 2019. Об этом говорится в сообщении на Facebook предприятия, передает УНН.
"В период с 20 по 24 февраля 2019 года ГП "Антонов" примет участие в международном авиасалоне Aero India 2019", - говорится в сообщении.
В предприятии также привели характеристику Ан 132 - самолета, основой для создания которого был избран легкий транспортный Ан 32, который хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации в различных регионах мира.
Aero India 2019 - крупнейшая в Азии выставка военной авиации пройдет с 20 по 24 февраля 2019 в Бангалоре - столице штата Карнатака на юге Индии, которая считается центром высокотехнологичной промышленности страны.
На сайте авиасалона также содержатся некоторые данные по украинской компании.
"На "AeroIndia 2019", "Антонов" представляет передовые программы, которые станут основой для развития сотрудничества с операторами воздушных судов и производственными компаниями в Индии и Азии. Среди них - новый легкий многоцелевой самолет Ан-132, семейство региональных пассажирских самолетов Ан-148/158 и средний многоцелевой Ан-178", - отметили организаторы.
Как сообщал УНН, Государственное предприятие "Антонов" в 2019 году планирует возобновить серию выпуска самолетов Ан-148, Ан-158 и Ан-178.