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В Украине образовали Координационный штаб по вопросам развертывания и организации "Пунктов несокрушимости"

В Украине образовали Координационный штаб по вопросам развертывания и организации "Пунктов несокрушимости"

Киев • УНН

 • 407664 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины создал координационный штаб по вопросам развертывания и организации пунктов несокрушимости. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.

Цитата

«Образован Координационный штаб по вопросам развертывания и организации пунктов несокрушимости. Утверждено Положение о Координационном штабе, в котором определены задачи, права штаба, механизм утверждения его должностного состава, форма его работы, а также вопросы организационного, информационного, материально-технического обеспечения деятельности Координационного штаба», - написал Мельничук.

Дополнение

Сейчас уже работает более 5 тысяч «Пунктов несокрушимости». В планах в ближайшее время увеличить их количество в три раза.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что российские оккупанты будут делать все, чтобы до Нового года оставить украинцев без света.

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