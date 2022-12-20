В Украине образовали Координационный штаб по вопросам развертывания и организации "Пунктов несокрушимости"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Кабинет министров Украины создал координационный штаб по вопросам развертывания и организации пунктов несокрушимости. Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, пишет УНН.
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«Образован Координационный штаб по вопросам развертывания и организации пунктов несокрушимости. Утверждено Положение о Координационном штабе, в котором определены задачи, права штаба, механизм утверждения его должностного состава, форма его работы, а также вопросы организационного, информационного, материально-технического обеспечения деятельности Координационного штаба», - написал Мельничук.
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Сейчас уже работает более 5 тысяч «Пунктов несокрушимости». В планах в ближайшее время увеличить их количество в три раза.
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